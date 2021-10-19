Шахтер второй сезон подряд встречается с мадридским Реалом в Лиге чемпионов. Первое противостояние между командами в сезоне-2021/2022 состоится 19 октября на НСК "Олимпийский". Спорт 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовый свисток поединка Шахтер – Реал прозвучит в 22:00. Главным арбитром поединка будет серб Срджан Йованович.

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В прошлом году "горняки" дважды обыграли "Королевский клуб". В Мадриде дончане отстояли победу со счетом 3:2. При этом в Киеве "сливочные" капитулировали 2:0.

В новом розыгрыше Лиги чемпионов Шахтер и Реал неожиданно были биты дебютантом турнира – молдавским Шерифом. Если дончане уступили на выезде (2:0), то Реал оконфузился в Мадриде (1:2).

И в первом туре подопечные Карло Анчелотти победили Интер (0:1), с которым Шахтер сыграл вничью (0:0). Поэтому турнирное положение Реала перед игрой в Киеве несколько лучше, чем у Шахтера.

Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов