"Мы поддерживаем Лунина": тренер Реала подбодрил украинца перед битвой с Шахтером

Наставник мадридцев Карло Анчелотти выразил слова поддержки в адрес украинского вратаря. Именно Андрей является основным кипером команды из-за повреждений у Тибо Куртуа.

Во вторник, 11 октября, Шахтер проведет четвёртый матч в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича примет мадридский Реал в Варшаве.

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Скорее всего, в составе "бланкоса" на поле выйдет кипер Андрей Лунин. Из-за травмы Тибо Куртуа украинец стал основным вратарем Реала.

Слова поддержки в адрес Андрея высказал наставник мадридцев Карло Анчелотти. Итальянский специалист рад, что у вратаря появилась игровая практика.

Я говорил с Луниным перед матчем. Он еще молод, ему не хватает игровой практики. Сейчас у него есть возможность ее получить. То, что сегодня случилось в Украине, повлияло на всех нас. Мы поддерживаем Лунина. Все, что мы можем, мы сделаем. Завтра мы должны побеждать, чтобы выйти из группы,

– отметил Анчелотти.

Андрей Лунин уже отыграл три матча в составе Реала в этом сезоне, пропустив два гола. В последней игре против Хетафе украинец записал на свой счет первый в составе "бланкос" клиншит.

Турнирное положение

Напомним, что неделю назад команды играли друг с другом в Мадриде. Победа досталась Реалу (2:1), на голы Винисиуса и Родриго точным ударом ответил Зубков.

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После трех туров в ЛЧ Реал уверенно лидирует в группе, имея в своем активе 9 баллов. У Шахтера – 4 очка, что позволяет ему быть вторым. Третьим идет Лейпциг (3 балла), а последним – Селтик (1 очко).