Шахтер пропустил пять голов от Ворсклы, Кривбасс забил семь раз в дерби

В субботу, 10 сентября, стартовал чемпионат Украины по футболу среди женских клубов. Все три матча в первый день окончились разгромами.

Женская команда Кривбасса показывает гораздо лучшие результаты, чем мужская. Пока футболисты Кривбасса за четыре матча не смогли забить хотя бы один гол, футболистки в первом же матче победили в дерби Днепр-1 со счетом 7:0. Три гола были забиты до перерыва, еще четыре – уже после.

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Голами за Кривбасс отличились Диана Белякова, Полина Янчук (дубль), Даяна Семкив, Амариель Сонкенг, Леся Ольхова и Любовь Мозга.

Похожая ситуация сложилась и во втором матче. Пока Шахтер среди лидеров УПЛ, а Ворскла идет среди аутсайдеров (ни одного набранного очка), женские команды демонстрируют противоположные результаты. Ворскла забила сразу пять голов в ворота Шахтера в очной встрече. Дубли на счету Яны Калининой и Роксоланы Кравчук, еще один гол забила Екатерина Корсун.

Однако стоит отметить, что теперь под названием Ворскла в женском чемпионате выступает команда, которая еще в прошлом сезоне называлась Жилстрой-2. И имела немалый список достижений. С 2014 года клуб постоянно находился в призерах чемпионата. Команда трижды становилась чемпионом Украины (2016, 2017, 2020 годах), четыре раза получала "серебро" (2014, 2018, 2019, 2021) и еще раз "бронзу" (2015). А в 2022 году именно Жилстрой-2 лидировал в турнирной таблице до начала российского вторжения. В 2020 и 2021 годах команда завоевывала Кубок Украины.

Самый большой счет был зафиксирован в матче между Атексом и Ладомиром – 0:8. Виктория Гирин оформила хет-трик и сразу вышла в лидеры гонки бомбардирок. Дублями отличились Божена Дуб и Анастасия Довганык. Еще один гол на счету Вероники Борковской.