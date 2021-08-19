Шахтер представил третий комплект формы: без эмблемы и в белом цвете – фото

В рамках диджитал-ивента The Show спортивный бренд Puma эксклюзивно представил третий комплект игровой формы Шахтера.

Необычная форма "горняков"

Футболка выполнена в белом цвете, а особенностью является то, что эмблемы клуба нет на внешней (видимой) стороне формы.

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Эмблема размещена на тыльной стороне футболки под воротником. Особенностью комплекта является расположение в самом центре названия ФК Шахтер индивидуальным шрифтом. При этом традиционное лого Puma располагается в центре, что придает баланс дизайну.

"У нас была цель – бросить вызов традиционному дизайну футбольного Джерси, посмотреть на третий комплект через новые грани. Это возможность проявить смелость", – подчеркнул старший руководитель направления Teamsport Карл Таффли.



Третий комплект формы Шахтера / Фото: ФК Шахтер

Продажа новой формы начнется уже 19 августа на сайте Шахтера, Puma и в сети магазинов бренда, а также у партнеров.