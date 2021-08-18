Ингулец – Динамо 1:1

Гол: Коваленко, 76 – Шишка, 71 (авт.)

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В этом матче есть, как минимум, две необычные вещи. Во-первых, он был перенесен из-за товарищеского матча киевского клуба с миланским Интером, в котором, кстати, подопечные Луческу проиграли 0:3.

Во-вторых, хотя номинальным хозяином игры является Ингулец, но игра состоялась в Киеве на просьбу команды ис Петрово. Причем, поскольку НСК "Олимпийский" занят из-за подготовки ко Дню Независимости, команды сыграли на другом стадионе киевского клуба.

На 9-й минуте Шарай ворвался в штрафную Динамо слева после паса Запорожца и сразу пробил в ворота – Бущан легко забрал.

В конце первого тайма Динамо упустило идеальный момент. Миколенко пробил, Шуст парировал, но мяч попал в Буяльского и покатился в пустые ворота. Вратарь успел сориентироваться.

Динамо пыталось взять оборону Ингульца не качеством, а количеством. В первом тайме киевляне нанесли по воротам номинальных хозяев 10 ударов и подали 10 угловых, но пробить Богдана Шуста действующему чемпиону УПЛ не удалось.

После перерыва Ситало сбросил под удар Полегенько, который метров с 14 попал в защитника.

На 71-й минуте "бело-синие" наконец открыли счет во встрече. Караваев простреливал справа – Опанасенко блокировал, но после повторной передачи Александра мяч попал в Шишку и влетел в ближний угол.

Видео автогола Шишки

Преимущество киевлян держалось недолго. Через несколько минут Коваленко справа в штрафной Динамо получил мяч от Асмелаша и вколотил его в ближнюю девятку.

Видео гола Коваленко

На 86-й минуте Шуст невероятным образом вытащил удар Родригеса в падении через себя метров с пяти. Впоследствии Полегенько вышел почти один на один после паса Гопе и пробил – Бущан спас "бело-синих".

В итоге Динамо потеряло очки и расположилось на 2 строчке УПЛ, пропустив вперед Десну, которая пока идет без поражений. Клуб из Петрово заработал первые очки, но не смог подняться со дна турнирной таблицы.

Ингулец – Динамо видеообзор