Шахтер потерял основного защитника к марту из-за гололеда

Защитник Сергей Кривцов вынужден пропустить подготовку ко второй части сезона в Шахтере. Футболист залечивает травму.

13 января игроки Шахтера вернулись из отпуска. Но прошли обязательный медосмотр. После этого 16 января отправились на первый сбор в Турцию, который продлится до 2 февраля.

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С командой не отправились несколько игроков основного состава. В их числе и защитник Сергей Кривцов. Врач "горняков" Артур Глущенко рассказал, что у него бытовая травма. Получил он ее из-за гололеда.

Впоследствии стало известно, что у защитника Сергея Кривцова диагностировали перелом малой берцовой кости. Поэтому он пропустит всю подготовку команды. И вернется только в марте.

Следует отметить, что в этом сезоне Кривцов сыграл 7 матчей в чемпионате Украины. Еще четырежды он выходил на поле в матчах Лиги чемпионов. Одну игру провел в Кубке Украины.

Также в его активе 5 матчей за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022, две игры на Евро-2020 (он сыграл только в матчах плей-офф) и четыре товарищеских матча за "сине-желтых" в 2021 году.