13 січня гравці Шахтаря повернулися з відпустки. Та пройшли обов'язковий медогляд. Після цього 16 січня відправилися на перший збір до Туреччини, який триватиме до 2 лютого.

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З командою не відправилося декілька гравців основного складу. Серед них і захисник Сергій Кривцов. Лікар "гірників" Артур Глущенко розповів, що у нього побутова травма. Отримав він її через ожеледицю.

Згодом стало відомо, що в захисника Сергія Кривцова діагностували перелом малої гомілкової кістки. Через це він пропустить усю підготовку команди. І повернеться лише в березні.

Варто відзначити, що в цьому сезоні Кривцов зіграв 7 матчів в чемпіонаті України. Ще чотири рази він виходив на поле в матчах Ліги чемпіонів. Одну гру провів у Кубку України.

Також в його активі 5 матчів за збірну України у відборі на ЧС-2022, дві ігри на Євро-2020 (він зіграв лише в матчах плей-офф) та чотири товариські матчі за "синьо-жовтих" у 2021 році.