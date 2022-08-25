Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов: с кем и когда сыграют "горняки"

25 августа 2022 , 20:00
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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников получил и донецкий Шахтер.

Шахтер во время жеребьевки был в третьей корзине. И во время жеребьевки попал в группу F.

Соперниками Шахтера стали испанский Реал, немецкий РБ Лейпциг и шотландский Селтик.

Следует напомнить, что Реал был соперником "горняков" и в прошлом сезоне. В итоге мадридская команда стала победителем Лиги чемпионов.

Календарь матчей команды будет известен впоследствии. Пока известно только даты, когда состоятся матчи Лиги чемпионов.

  • 1 тур: 6/7 сентября
  • 2 тур: 13/14 сентября
  • 3 тур: 4/5 октября
  • 4 тур: 11/12 октября
  • 5 тур: 25/26 октября
  • 6 тур: 1/2 ноября

 

 

 

Автор: Ігор Саджениця