Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов: с кем и когда сыграют "горняки"

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников получил и донецкий Шахтер.

Шахтер во время жеребьевки был в третьей корзине. И во время жеребьевки попал в группу F.

Соперниками Шахтера стали испанский Реал, немецкий РБ Лейпциг и шотландский Селтик.

Следует напомнить, что Реал был соперником "горняков" и в прошлом сезоне. В итоге мадридская команда стала победителем Лиги чемпионов.

Календарь матчей команды будет известен впоследствии. Пока известно только даты, когда состоятся матчи Лиги чемпионов.