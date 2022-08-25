Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов: с кем и когда сыграют "горняки"
25 августа 2022 , 20:00Читати новину українською
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников получил и донецкий Шахтер.
Шахтер во время жеребьевки был в третьей корзине. И во время жеребьевки попал в группу F.
Соперниками Шахтера стали испанский Реал, немецкий РБ Лейпциг и шотландский Селтик.
Следует напомнить, что Реал был соперником "горняков" и в прошлом сезоне. В итоге мадридская команда стала победителем Лиги чемпионов.
Календарь матчей команды будет известен впоследствии. Пока известно только даты, когда состоятся матчи Лиги чемпионов.
- 1 тур: 6/7 сентября
- 2 тур: 13/14 сентября
- 3 тур: 4/5 октября
- 4 тур: 11/12 октября
- 5 тур: 25/26 октября
- 6 тур: 1/2 ноября