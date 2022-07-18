Шахтер подал иск в CAS против ФИФА: клуб требует возместить ущерб в 50 миллионов евро

Донецкий Шахтер готовится к судебному процессу против ФИФА. "Горняки" требуют возместить 50 миллионов евро.

Донецкий клуб требует немалую компенсацию

Шахтер готовится к судебному процессу против ФИФА по делу о возмещении 50 миллионов евро из-за введения новых правил о приостановлении контрактов легионеров.

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По информации СМИ, донецкая команда уже передала необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу.

The Athletic ссылается на содержание официального письма клуба, в котором гендиректор Сергей Палкин отмечает срыв продаж четырех иностранных игроков на общую сумму в 50 миллионов евро в результате действий ФИФА. Именно такой размер компенсации горняки потребуют у международной организации – 42,6 миллиона фунтов (50,5 миллиона евро).

Украинский клуб уверяет, что недавние правки ФИФА не принесли никакой пользы. Речь идет об обновлении, согласно которому клубы не могут регистрировать футболистов, которые были подписаны благодаря приостановлению контрактов с украинскими командами, раньше 1 августа.

Также Шахтер обратился с просьбой отменить постановление ФИФА и возместить судебные издержки клуба. "Горняки" также попросили отсрочить на 10 дней срок уплаты судебного сбора CAS, учитывая, что Национальный банк Украины должен предоставить специальное разрешение для выплат за границу.

Что говорил Палкин

Источник приводит слова Сергея Палкина, он рассказал о прекращении переговоров с клубами по поводу полноценных трансферов игроков через 48 часов после вступления в силу правил ФИФА.Например, это произошло во время переговоров с Фулгемом, который планировал заплатить за вингера Манора Соломона 7,5 миллиона евро, но отозвал предложение.

По словам Палкина, президент ФИФА Джанни Инфантино не ответил ни на одно из личных писем. При этом пресс-служба организации ранее сообщала о консультациях с ключевыми украинскими футбольными стейкхолдерами до вынесения постановления.

Палкин отметил, что Шахтер не сможет уплатить долги другим европейским командам за предыдущие трансферы, если не сможет продавать своих футболистов.

Что известно о ситуации