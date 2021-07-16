Шахтер первым сыграет во втором туре УПЛ, Динамо лишь дебютирует

В пятницу, 30 июля, стартует второй тур УПЛ. В этот день состоятся два матча. Закончится тур матчем в понедельник, 2 августа.

В пятницу, 30 июля, состоятся сразу два матча УПЛ. Несмотря на то, что это рабочий день, матчи развели во времени, и они состоятся после окончания рабочего дня.

Откроет тур матч между Львовом и Шахтером в 19:00. А в 21:00 сыграют Колосс и Металлист 1925.

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В субботу, 31 июля, состоятся два матча: Минай – Александрия (17:00) и Черноморец – Днепр-1 (19:30).

При этом в воскресенье, 1 августа, запланировано сразу три матча:

17:00. Мариуполь – Десна

19: 30. Динамо – Верес

19: 30. Ворскла – Рух

Стоит отметить, что для Миная и Динамо это будут первые матчи в УПЛ. Эти команды должны были сыграть между собой в первом туре. Но игру перенесли из-за того, что Минай всего за несколько дней до того стал участником УПЛ, заменив Олимпик. Поэтому команда из Закарпатья просто не успевает подготовиться к старту чемпионата.

На понедельник, 2 августа, вынесли матч Ингулец – Заря. Он начнется в 19:30.