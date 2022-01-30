Шахтер отпустил нападающего сборной Украины в Германию
Источник:телеграм-канал Burbuzz
Расположение донецкого клуба неожиданно покинул нападающий Даниил Сикан. Талантливый форвард отправился в Германию, чтобы продолжить карьеру в новой команде.
Новый опыт в карьере нападающего
20-летний футболист "горняков" уже вскоре наденет футболку немецкой Ганзы. Шахтер отпустил Даниила Сикана в аренду до конца сезона.
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После чего нападающий вернется в украинский клуб, который сейчас находится на сборах в Турции. Тренерский штаб во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби имеют планы на Сикана в будущем. Поэтому форвард поехал набираться опыта и игровой практики в команду из Второй лиги Германии.
Отметим, что Сиканом интересовался Базель, но попытки швейцарского клуба были провалены. Все из-за того, что Шахтер не хотел отпускать футболиста в аренду с правом выкупа, который хотели включить швейцарцы.
Ганза занимает лишь 14-е место в чемпионате Бундеслиги-2.
Статистика Сикана в Шахтере
- В сезоне-2021/2022 отыграл за "оранжево-черных" 14 матчев, в которых забил 2 гола и сделал один ассист.
- Его соглашение с "горняками" рассчитано до 30 июня 2023 года.
- По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет лишь 1,5 миллиона евро. Но Шахтер захочет выручить за Сикана значительно лучшую сумму.