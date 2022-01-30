Шахтер отпустил нападающего сборной Украины в Германию

Расположение донецкого клуба неожиданно покинул нападающий Даниил Сикан. Талантливый форвард отправился в Германию, чтобы продолжить карьеру в новой команде.

Новый опыт в карьере нападающего

20-летний футболист "горняков" уже вскоре наденет футболку немецкой Ганзы. Шахтер отпустил Даниила Сикана в аренду до конца сезона.

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После чего нападающий вернется в украинский клуб, который сейчас находится на сборах в Турции. Тренерский штаб во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби имеют планы на Сикана в будущем. Поэтому форвард поехал набираться опыта и игровой практики в команду из Второй лиги Германии.

Отметим, что Сиканом интересовался Базель, но попытки швейцарского клуба были провалены. Все из-за того, что Шахтер не хотел отпускать футболиста в аренду с правом выкупа, который хотели включить швейцарцы.

Ганза занимает лишь 14-е место в чемпионате Бундеслиги-2.

Статистика Сикана в Шахтере