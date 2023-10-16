Шахтер официально прекратил сотрудничество с Патриком ван Леувеном

Донецкий Шахтер официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с ним "горняков" покинут его тренерский штаб.

16 октября донецкий клуб решил воплотить мечту своих болельщиков, разочарованных работой нидерландского специалиста, и требовали его отставки. Теперь эти просьбы стали реальностью.

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Неудачное тренерское назначение "горняков"

Под руководством 54-летнего иностранного наставника, возглавившего Шахтер в июле 2023-го, дончане сыграли 12 матчей (7 побед, 3 мировых и 2 поражения).

Как видим, что доверие "горняков" к бывшему тренеру луганской Зари, которое он привел к "бронзе" УПЛ-2022/2023, не было долгим.

Вместе с Патриком ван Леувеном Шахтер покинут его помощники. "Горняки" поблагодарили тренера за работу и пожелали успехов в будущем.

Пока чемпион Украины не объявил, кто станет преемником нидерландского наставника. Ранее были слухи об Игоре Тудоре – бывшем наставнике Руслане Малиновском во французском Марселе. Тренер до сих пор находится без клуба.

Отметим, что только 15 октября Шахтер провел товарищеский спарринг против Движения в Винниках. Тренеры обоих клубов дали игровую нагрузку тем футболистам, которые не отправились в сборную. Поединок закончился победой "горняков" 0:2. Голы в составе донецкого клуба забивали исключительно легионеры – Келси и Невертон.