У Резника официально появился конкурент: Шахтер подписал молодого таланта Колоса

Шахтер объявил о новом трансфере. "Горняки" подписали голкипера Колоса и олимпийской сборной Украины Кирилла Фесюна.

Еще в начале мая появились слухи, что Шахтер подписал Кирилла Фесюна за приличную сумму. За вырученные средства Колос планирует усилить команду.

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Фесюн официально в Шахтере

Контракт голкипера с клубом рассчитан на 5 лет.

Кирилл Фесюн начал свой футбольный путь в черниговской Юности, где учился в академии с 2015 до 2019 года. После этого он перешел в полтавскую Ворсклу, где получал опыт в юношеской и молодежной командах.

2021 год стал для Фесюна знаковым: он перешел в Колос и 18 сентября дебютировал в УПЛ. В сезоне 2023/24 он завоевал место основного вратаря команды из Ковалевки.

Фесюн также активно выступает за сборную Украины. 2 июля 2021 года он дебютировал в составе молодежной сборной U21, где на данный момент провел 10 игр. С весны 2024 года он защищает ворота олимпийской сборной U23, с которой в июне одержал победу на престижном международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

Кирилл Фесюн в сезоне-2023/2024 сыграл за Колос 29 матчей, в которых пропустил 31 мяч и 12 раз оставлял ворота "сухими".

Отметим, что голкипер Колоса по итогам сезона занял третью позицию в голосовании за лучшего вратаря УПЛ.