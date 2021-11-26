Шахтер может вернуть одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ
Источник:Meta-ratings
Александр Гладкий может вернуться в Шахтер. Нападающий поразил тренера "горняков" в последней очной игре.
Третье возвращение Гладкого в Шахтер
После травм Лассины Траоре и Жуниора Мораеса у дончан кадровый голод в атакующей линии. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби присматривается к форварду Зари Александру Гладкому.
Интересно Зинченко может покинуть МанСити: украинцем заинтересовался клуб-неудачник АПЛ
Игра нападающего приятно поразила итальянского наставника в очном матче Шахтер – Заря, который состоялся еще в октябре.
В той встрече дончане разгромили соперника со счетом 6:1. Единственный гол в составе луганского клуба забил как раз Гладкий.
Одно условие
Шахтер не прочь оформить трансфер Александра, но лишь в том случае, если футболист сам поговорит с нынешним своим клубом относительно разрыва контракта. У игрока группы атаки действующее соглашение с Зарей до конца июня 2022 года. "Горняки" не хотят первыми вступать в переговоры с Зарей.
Если Гладкий пойдет на такие условия, то украинский гранд готов предложить нападающему контракт на 1,5 года.
В сезоне-2021/2022 футболист уже отыграл в футболке Зари 16 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 асиста.
Гладкий уже был игроком Шахтера
- Впервые Александр Гладкий оказался в Шахтере летом 2007 года. Пробыл в команде два года и перешел в Днепр.
- В июле 2014 года на правах свободного агента второй раз надел футболку "горняков". В 2016 году покинул донецкий клуб и перебрался к извечному сопернику – киевскому Динамо.
- После этого Гладкий успел поиграть в Карпатах, Черноморце и двух турецких клубах.
- Это может быть третий приход Гладкого в Шахтер.