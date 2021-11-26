Шахтер может вернуть одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ

Александр Гладкий может вернуться в Шахтер. Нападающий поразил тренера "горняков" в последней очной игре.

Третье возвращение Гладкого в Шахтер

После травм Лассины Траоре и Жуниора Мораеса у дончан кадровый голод в атакующей линии. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби присматривается к форварду Зари Александру Гладкому.

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Игра нападающего приятно поразила итальянского наставника в очном матче Шахтер – Заря, который состоялся еще в октябре.

В той встрече дончане разгромили соперника со счетом 6:1. Единственный гол в составе луганского клуба забил как раз Гладкий.

Одно условие

Шахтер не прочь оформить трансфер Александра, но лишь в том случае, если футболист сам поговорит с нынешним своим клубом относительно разрыва контракта. У игрока группы атаки действующее соглашение с Зарей до конца июня 2022 года. "Горняки" не хотят первыми вступать в переговоры с Зарей.

Если Гладкий пойдет на такие условия, то украинский гранд готов предложить нападающему контракт на 1,5 года.

В сезоне-2021/2022 футболист уже отыграл в футболке Зари 16 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 асиста.

Гладкий уже был игроком Шахтера