Решение за Ахметовым: Шахтер близок к увольнению ван Леувена после провального старта

Голландский специалист не поразил в течение трех месяцев работы с дончанами. Поражение от Ворсклы может дорого обойтись Патрику.

Летом донецкий Шахтер назначил нового тренера. Им стал голландец Патрик ван Леувен, в свое время руководивший академией "горняков".

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Патрик на волоске

Впрочем, результаты Шахтера под его руководством пока не впечатляют. Дончане с поражения стартовали в Лиге чемпионов против прямого конкурента Порту.

В чемпионате же "горняки" уже четырежды теряли очки, а в 9 туре уступили Ворскли (1:2). По информации СМИ, это может стать последней каплей руководства клуба.

Появилась информация, что после игры президент Шахтера Ринат Ахметов может принять решение об отставке Патрика. Бизнесмен проведет консультации с топ-менеджментом горняков для решения этого вопроса.

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Как ван Леувен оказался в Шахтере

Следует напомнить, что летом ван Леувен сменил Игоря Йовичевича, руководившего командой в сезоне 2022-2023. Во главе с хорватом обновленный Шахтер почти без легионеров стал чемпионом Украины, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Пока хорват возглавляет аравийский Аль-Раед. Напомним, что Патрик приходил в Шахтер из луганской Зари, с которой в прошлом сезоне стал бронзовым призером УПЛ.