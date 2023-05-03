Победа с горьким привкусом: Шахтер минимально обыграл Минай – видео
Шахтер 2 мая сыграл против Миная в рамках 24-го тура УПЛ-2022/2023. Единственный гол определил победителя встречи.
Шахтер – Минай 1:0
Гол: Траоре, 12
Шахтер подошел к этому противостоянию в статусе фаворита встречи, ведь Минай продолжает уходить в зоне матчей плей-офф на вылет в Первую лигу Украины, пишет 24 Канал.
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Многие остроты создали подопечные Игоря Йовичевича у ворот опытного Бандуры.
Но пробить голкипера Минаю удалось лишь однажды. Шахтеру удалось сократить количество передач до минимума. Бондаренко отдал на Шведа, Марьян в свою очередь перевел мяч на Траоре. Лассина был в сложной позиции, но сумел пробить из острого угла и из-под ног опекуна.
Шахтер уже на 12-й минуте повел в счете 1:0.
Видео гола Траоре
Траоре забил свой 5-й гол в 29 сыгранных матчах за "Шахтер" в текущем сезоне. Также в его активе 4 ассиста.
Мог результат матча несколько раз меняться на табло арены Минаю. Однако все попытки были неудачными.
"Горняки" минимально обыграли Минай, но завоевали важные очки в борьбе за чемпионство в УПЛ. Ведь параллельно прямой конкурент Днепр-1 разгромил харьковский Металлист 5:0.
- Дончане обладают преимуществом над днепрянами в виде 5 баллов – 59 против 54-х у Днепра-1. Но в активе днепровского клуба еще есть игра в запасе.
- Минай с 23 пунктами продолжает идти на 13-ю позицию среди 16-ти клубов. Для закарпатского клуба борьба за УПЛ продолжается.