С мыслями о чемпионстве: Шахтер минимально обыграл Металлист, украв надежду у Днепра-1 – видео

Донецкий коллектив одержал минимальную победу над аутсайдером УПЛ. "Кроты" не подпускают к себе "спортклубовцев".

Шахтер – Металлист 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Шахтер и Металлист провели встречу в рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой победителями смогли стать "горняки". Донецкий коллектив сохраняет лидерские позиции, а харьковчане опустились в "прямую" зону вылета, пишет 24 Канал.

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Едва победили

Шахтер резко вырвался на вершину чемпионата Украины и продолжает сохранять свое теплое место на топе турнирной таблицы. Металлист всеми силами пытается сохранить свою прописку в Украинской Премьер-лиге, однако их перспективы выглядят туманными, несмотря на достойную игру.

Харьковчане в первой половине встречи не выглядели хуже своего маститого соперника. Шахтер же в свою очередь придумать то, что помогло бы им выйти вперед, не смогли, хотя и атаковал довольно часто. "Кроты" имели шанс пойти на перерыв в статусе лидера матча благодаря курьезному голу. Защитник Металлиста выбивал мяч и попал в своего партнера по команде, мяч полетел в рамку харьковчан, однако полностью не пересек линию ворот.

Во втором тайме Металлист решил, что они защищались достаточно, а это означало, что стоит начинать атаковать. Харьковчане демонстрировали, что они готовы посягнуть даже на победу – "желто-синие" значительно прибавили в атаке и в контроле мяча. Видно было, что Шахтер такое развитие событий удивило, поскольку "горняки" к такому готовы не были.

Но "кроты" взяли себя в руки и увеличили количество своих острых атак у ворот соперника. Как результат, уже на 62-й минуте матча Артем Бондаренко смог открыть счет в матче. Атакующий полузащитник Шахтера в штрафной грудью принял подачу от Георгия Судакова и без лишних проблем закатил мяч в сетку ворот соперника, 1:0.

Феерический поединок выдал голкипер Металлиста Даниил Ермолов, всеми силами пытавшийся покинуть свой коллектив в игре. 22-летнему вратарю харьковчан неоднократно спасал свою команду, оставляя интригу в матче, однако полевым игрокам "желто-синего" клуба не удалось выровнять вес матча.

Но, несмотря на такие боевые настроения с обеих сторон, болельщики увидели только один гол во встрече. Шахтер остается на верхушке чемпионата Украины (46 очков в активе), убегая от Днепра-1. Металлист же снова вернулся в зону вылета, занимая 15 строчку турнирной таблицы (18 очков в активе).

Видеообзор матча Шахтер – Металлист: