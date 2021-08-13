Шахтер уверенно победил неуступчивый Металлист 1925: видео

В пятницу, 13 августа, состоялся поединок четвертого тура украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий Шахтер и харьковский Металлист 1925. "Горняки" одержали минимальную победу.

Шахтер – Металлист 1925 2:0

Гол: Степаненко, 49, Траоре, 80

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В прошлый мидуик команда Роберто Де Дзерби успешно преодолела 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, в ответном матче обыграв бельгийский Генк со счетом 2: 1. Уже на следующей неделе "горняки" проведут первый матч плей-офф группового раунда против французского Монако.

В прошлом туре украинского первенства донецкий клуб допустил неожиданную осечку, проиграв Александрии со счетом 1:2. Металлист 1925 соседствует с "горняками" в турнирной таблице: как и "Шахтер", харьковчане набрали шесть очков. В прошлом туре подопечные Валерия Кривенцова обыграли «Черноморец» со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу встречи.

Металлист-1925 в первом тайме по рукам и ногам связал атаку Шахтера, да еще и "посадил" на карточку двух центральных защитников хозяев. Так и не вспомнишь, когда в последний раз Шахтер уходил на перерыв без единого удара в створ ворот соперника. Просто образцовая игра в "автобус" от Валерия Кривенцова.

После перерыва Шахтер наконец открыл счет во встрече. После навеса с углового Кривцов скинул мяч на дальнюю штангу, и набежавший Степаненко отправил мяч в ворота.

Видео гола Степаненко

На 59-й минуте Траоре в правом углу штрафной развернул оппонента и нанес удар – Сидоренко в падении отбил мяч.

В конце матча Шахтер снял все вопросы о победителе встречи. Траоре головой с нескольких метров отправил мяч в сетку после скидки от Матвиенко – 2:0.

Видео гола Траоре

В итоге, Шахтер добыл три очка и поднялся в тройку лидеров нынешнего розыгрыша УПЛ. Металлист 1925 с 6 баллами идет седьмым.

Шахтер – Металлист 1925 видеообзор