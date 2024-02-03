Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы против французского Марселя

Уже через несколько недель Шахтер начнет свой путь в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала донецкой команде будет противостоять французский Марсель.

Шахтер подал заявку на матчи плей-офф Лиги Европы против французского Марселя. Марино Пушич включил в список 30 футболистов, в том числе и зимних новичков команды – бразильцев Марлона Гомеса и Кевина.

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Кто попал в заявку

Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*;

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий;

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*;

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси;

* игроки, заявлены по списку Б.

что "горняки" определились с местом поединка домашнего матча против Марселя. Он состоится 15 февраля в немецком Гамбурге. Выездной поединок запланирован на 22 февраля во Франции.