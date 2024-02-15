Молниеносный ответ Шахтера: Матвиенко восстановил статус-кво в матче ЛЕ с Марселем - видео гола

Футболисты донецкого Шахтера первыми пропустили гол в матче 1/16 финала Лиги Европы с Марселем. Однако "горняки" не стушевались и быстро забили ответный мяч.

В четверг, 15 февраля, донецкий Шахтер провел первый официальный матч в 2024 году. Команда Пушича в Гамбурге принимала французский Марсель, пишет 24 Канал.

К теме Шахтер - Марсель: онлайн-трансляция центрального матча Лиги Европы: онлайн трансляция центрального матча Лиги Европы

Первый тайм соперники завершили без забитых мячей. Все главные события произошли во второй половине игры.

Сначала форвард "провансальцев" Обамеянг на 64 минуте наказал защиту Шахтера из-за ошибок в центре поля. Однако уже через несколько минут уже игроки Марселя разводили мяч с центра поля.

После розыгрыша углового защитник "провансальцев" неудачно выбил мяч, который оказался у Матвиенко. Центрбек Шахтера не долго думая пробил в нижний угол ворот гостей.

Видео гола Матвиенко

Отметим, что этот гол стал пятым в сезоне для Николая Матвиенко.