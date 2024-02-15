Все решится через неделю: Шахтер вырвал ничью с Марселем в важном матче Лиги Европы

Донецкий Шахтер провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Марселя. Номинально домашний для "горняков" поединок состоялся в немецком Гамбурге.

Шахтер – Марсель – 2:2

Голы: Матвиенко, 68, Эгиналду, 90+2 – Обамеянг, 64, Ндиайе, 90

В немецком Гамбурге на арене "Фолькспаркштадион" состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий Шахтер принимал французский Марсель. Для чемпиона Украины, в отличие от соперников, это был первый официальный поединок в 2024 году, поэтому главной задачей для "горняков" было не проиграть провансальцам, пишет 24 Канал.

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Шахтер вырвал ничью в первом матче с Марселем

На экваторе первого тайма игроки Шахтера заставили голкипера соперников вынимать мяч из сетки ворот, однако гол Эгуналду не был засчитан из-за зафиксированного арбитром фола против Александра Зубкова на предыдущей стадии атаки. На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Забитые мячи были оставлены на второй тайм. Первым забил Марсель: на 64-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг после подачи от партнера с нескольких метров расстрелял Дмитрия Ризныка ударом в ближний нижний угол.

Впрочем, вели в счете французы недолго – уже через четыре минуте статус-кво был восстановлен. После навеса со штрафного вратарь вынес мяч, но вторым темпом его вернули, Жонатан Клосс не попал по мячу и Николай Матвиенко результативно пробил в правый нижний угол слева.

В конце поединка Ндиайе после передачи Обамеянга, казалось, вырвал победу для Марселя, однако уже через две минуты маленький Эгиналду откликнулся на подачу Зубкова и точно пробил в угол ворот Лопеса, вырвав для Шахтера важнейшую ничью.

Финальный свисток бельгийского рефери Эрика Ламбрехтса зафиксировал счет 2:2. Поэтому судьба путевки в 1/8 финала полностью в руках обеих команд и решится в следующий четверг.

Ответный матч между Марселем и Шахтером состоится во Франции ровно через неделю – 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.