"Горняки" хотят продолжить победную историю: где смотреть матч Шахтер – Марсель в Украине

В четверг, 15 февраля, донецкий Шахтер проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Марселя. Это будет номинально "домашний" поединок для "горняков".

Стартовый свисток матча Шахтер – Марсель прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Футболисты выйдут на поле арены "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге, сообщает 24 Канал.

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Где покажут матч Шахтера в Лиге Европы

Шахтер – единственный представитель Украины, который остался в еврокубках. Поэтому к "горнякам" будет приковано все внимание.

В Украине поединок можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" медиасервиса MEGOGO. Также матч дончан будет доступен для клиентов платформы Volia TV.

За час до начала матча и после финального свистка зрителей ждет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Комментировать поединок Шахтер – Марсель на MEGOGO будут Виталий Волочай и Роберто Моралес.

Ответный матч между Марселем и Шахтером состоится уже через неделю после первого поединка (22 февраля) во Франции.

Предстоящая встреча будет третьей в истории лобовых матчей Шахтера и Марселя. До 15 февраля 2024 года "горняки" одержали две победы в сезоне-2008/2009 еще в Кубке УЕФА (ныне – Лига Европы) – 2:0 и 1:2.

Напомним, что Шахтер занял третье место в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024. Дончане набрали 9 баллов и вылетели из ЛЧ в ЛЕ.