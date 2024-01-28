Продолжат ли "горняки" серию побед на сборах: онлайн-трансляция матча Шахтер – Марибор

В воскресенье 28 января донецкий Шахтер проведет третий матч в 2024 году. В контрольном поединке "горняки" встретятся с 16-кратным чемпионом Словении.

Действующий чемпион УПЛ проводит сбор в Турции. Подопечные Марино Пушича провели уже 2 поединка, в которых обыграли армянский Пюник (2:0) и польский Лех (3:1), пишет 24 Канал.

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Результаты соперника в сезоне-2023/2024

Свою третью товарищескую встречу "горняки" проведут в Анталье на арене "Мардан Стедиум". Соперник донецкого клуба Марибор на тренировочном сборе провел уже 3 матча, в которых по одному разу победил, сыграл вничью и уступил.

Словенцы также в Турции встречались с Лехом, но в отличие от "горняков" не смогли достичь положительного результата – 0:3.

Марибор после 19 туров в чемпионате Словении занимает четвертое место в турнирной таблице. В национальном кубке пробился в 1/8 финала, а в Лиге конференций в квалификации вылетел от Фенербахче.

Стартовый свисток раздастся в 16:30.

Смотрите видеотрансляцию матча Шахтер– Марибор