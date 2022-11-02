Шахтер посыпался: обрезка Мудрика привела к третьему голу Лейпцига - видео

Команда Игоря Йовичевича уже де-факто простилась с шансами на плей-офф Лиги чемпионов. Доминик Собослаи забил в ворота Трубина после контратаки.

Шахтер завершает свои выступления в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023. Команда Игоря Йовичевича играет с Лейпцигом в 6-м туре соревнования, пишет 24 канал.

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Игра с первых минут пошла не по сценарию "горняков". Уже на 10-й минуте украинцы пропустили от Нкунку, а в начале второго тайма Трубина смог пробить Андре Силва.

Похоже, что гол португальца надломил Шахтер, ведь команда посыпалась и пропустила в третий раз. Мудрик потерял мяч в центре поля и разрешил сопернику организовать опасную контратаку. В итоге Нкунку вывел Собослаи на свидание с Трубиной и венгр без проблем довел счет до разгромного.

Видео гола Собослаи:

Напоминаем, что Шахтер занимает третье место в группе F, имея 6 очков в активе. Это гарантирует подопечным Игоря Йовичевича как минимум выход в плей-офф Лиги Европы, но для прохода в 1/8 финала Лиги чемпионов "горнякам" нужно было побеждать Лейпциг.

Турнирное положение: