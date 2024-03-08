Дубль Кевина и голы Траоре: Шахтер одержал волевую победу над Колосом - видео

Команда Марино Пушича в матче 20-го тура УПЛ принимала ковалевский Колос. Очередную победу "горнякам" принесли забитые мячи Кевина и Траоре.

Шахтер – Колос 3:2

Голы: Кевин, 50, 88, Траоре, 65 – Ильин, 8, Траоре, 90+5 (автогол)

Донецкий Шахтер был фаворитом поединка с Колосом. Однако ковалевцы сумели в дебюте встречи подготовить сюрприз для действующего чемпиона Украины, пишет 24 Канал.

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Бенефис Кевина

На 8-й минуте матча вингер Колоса Олег Ильин смело прошел Педриньо и пробил мимо Ризныка. Хозяева поля неожиданно оказались в роли догоняющих.

В первом тайме подопечные Пушича так и не подобрали ключи к воротам Фесюна. Все самое интересное футболисты оставили на второй тайм.

На 50-й минуте матча зимний новичок Шахтера Кевин сравнял счет. Бразилец сыграл в стеночку с Траоре и точно пробил в дальний угол ворот.

Вскоре буркинийский форвард забил второй гол. В этом эпизоде Траоре воспользовался ошибкой Цурикова.

В конце встречи Кевин оформил дубль. Бразилец воспользовался пасом Судакова после провала защитников Колоса.

К чести ковалевцев они сумели сократить разрыв в счете. После подачи углового мяч в собственные ворота срезал Траоре. В итоге финальный свисток зафиксировал победу "горняков" – 3:2.

Шахтер возглавил турнирную таблицу УПЛ, опередив Днепр-1. У "горняков" 40 очков в 18 матчах и еще две игры в запасе.

Колос "забуксовал" в середине турнирной таблицы. Ковалевцы занимают 8 место с 24 очками.

Видеообзор матча Шахтер – Колос