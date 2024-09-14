Ливень голов во Львове: Шахтер разгромил Карпаты накануне старта в Лиге чемпионов

Поединок во Львове Шахтер –Карпаты закрывал субботнюю программу 6-го тура чемпионата Украины по футболу. Убедительную победу одержали действующие чемпионы.

Шахтер – Карпаты 5:2

Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сикан, 42 – Пидлепенец, 24, Чачуа, 84

Донецкий Шахтер неудачно стартовал в новом сезоне УПЛ, потерпев два поражения в четырех матчах. Поединок против Карпат должен был снять вопрос о готовности чемпиона к Лиге чемпионов, пишет 24 Канал.

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Голевая феерия под аккомпанемент дождя

Стартовые минуты поединка лучше провели игроки Карпат, которые имели возможность открыть счет уже на 4-й минуте. Однако Ризнык отразил удары Мирошниченко и Адамюка после розыгрыша углового.

Сразу же "горняки" ответили ударом в стойку в исполнении Судакова. А на 21-й минуте встречи Шахтер вышел вперед – Зубков пробил в ближний угол после паса Кевина.

Львовяне вернули интригу спустя три минуты. После розыгрыша углового Подлепенец замкнул подачу Мирошниченко. 1:1 – счет на табло стал равный.

Однако донетчане не собирались повторять ошибки прошлых поединков. Сначала Артем Бондаренко, который за 10 минут оформил дубль, а затем Даниил Сикан сделали преимущество "горняков" комфортным.

Во второй половине матча усилился дождь. Однако непогода не сказалась на действиях футболистов.

На 65-й минуте Бондаренко оформил хет-трик, сделав счет 5:1 в пользу Шахтера. За шесть минут до завершения матча львовянин Чачуа отыграл один мяч.

В итоге поединок на "Арене-Львов" завершился со счетом 5:2 в пользу Шахтера.