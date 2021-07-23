Шахтер стартует с победы в новом сезоне УПЛ: прогноз на матч с Ингульцом

Шахтер 24 июля сыграет против Ингульца в первом туре УПЛ. Букмекеры дали прогноз на победу команд в этой встрече.

Шахтер – Ингулец: новый сезон

Шахтер начинает сезон с новым тренером. Накануне чемпионата "горняков" возглавил итальянец и уже экс-наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби. Дончане хотят взять реванш у Динамо за поражение в борьбе за "золото" УПЛ.

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"Горняки" пополнились сразу несколькими футболистами. До первого тура клуб из Донецка должен был провести матч за Суперкубок с Динамо. Но противостояние было перенесено.

Донецкий клуб завершил сезон 2020/2021 на втором месте. Ингулец едва не вылетел из элитного дивизиона – 12 позиция. В том розыгрыше чемпионата команды дважды встречались на одном футбольном поле. В двух поединках победу праздновали дончане – 0:3 и 1:0.

История противостояний между клубами составляет всего три встречи. Еще один раз Шахтер и Ингулец играли 15 мая 2019 года. Тот поединок завершился разгромной победой "горняков" 4:0.

Прогноз Favbet

Матч 1-го тура УПЛ Шахтер – Ингулец состоится в субботу, 24 июля. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30.

Шахтер – явный фаворит встречи. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,16. А в Ингулец не верят – 18,50. Мировое в матче оценено в 7,20.

Обе команды не порадуют фанатов голами – 1,57. Скорее всего, что именно футболисты с Петрового не смогут прошить сетку ворот соперника.

Итоговый счет поединка – 2:0 в пользу дончан. Именно на такие цифры на табло стоит лучший коэффициент 5,50. Также на разгромный счет 3:0 – 6,10.