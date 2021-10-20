Реал поиздевался над Шахтером на НСК "Олимпийский": видео

Донецкий Шахтер 19 октября принимал мадридский Реал в матче третьего раунде группового этапа Лиги чемпионов. Победителем матча на НСК "Олимпийский" стали гости из Мадрида.

Шахтер – Реал 0:5

Гол: Кривцов, 37 (авт.), Винисиус Жуниор, 50, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+2

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В прошлом году донецкий Шахтер тоже был в одной группе с Интером и Реалом. И если результаты с итальянцами начинают повторяться (после двойных прошлогодних 0:0 такой же результат был зафиксирован и в этом розыгрыше), почему бы не повторить успех в матчах с Реалом.

В сезоне 2020/2021 донецкая команда дважды взяла верх над "сливочными" – 3:2 и 2:0. В этом году Шахтер в первом туре сенсационно проиграл Шерифу (0:2), а во втором, как уже упоминалось, поделил очки с итальянским чемпионом. Подопечные Анчелотти Интер обыграли (1:0), но еще более сенсационно тоже уступили дома молдаванам – 1: 2.

Первый момент во встрече произошел у ворот "горняков". Кроос пальнул с дистанции в ближний по низу – Трубин кулаком в падении отвел угрозу. За несколько минут Винисиус прошил мяч в "домик" Кривцова, войдя в штрафную Шахтера. Голкипер снова отбил мяч в сторону, где защитник подхватил.

На 19-й минуте снова повезло Шахтеру. Педринью не доиграл в упор с Каземиро, опорник Реала обработал мяч, вошел в штрафную и воткнул с носка. Попал прямо в Марлона с 12-ти метров.

Впоследствии свой первый момент имел уже Шахтер – Исмаили прошел слева, получил пас от Соломона, от лицевой прострелил на Тете, но защитник в последний момент вынес на угловой. После эпизода лайнсмен поднял флажок – у Исмаили был офсайд.

На 37-й минуте Реал открыл счет во встрече. Васкес навесил справа на Бензема, тот, похоже, был в офсайде, но форварда опередил Кривцов и срезал мяч в свои ворота, перебросив Трубина с линии штрафной.

Видео автогола Кривцова

Сразу после перерыва "сливочные" удвоили свое преимущество. Шахтер привез себе из аута: Додо ввел мяч обратно на Кривцова, Бензема перехватил, отдал Модричу. Лука изящным вертикальным пасом вразрез вывел Жуниора один на один, Винисиус обыграл Трубина и послал мяч в сетку.

Видео первого гола Винисиуса Жуниора

За 5 минут счет на табло стал разгромным – тот же Винисиус получил мяч перед штрафной, прошел Додо и Кривцова и с левого угла вратарской вколотил мяч под перекладину.

Видео второго гола Винисиуса Жуниора

На 65-й минуте Реал не остановился и забил 4 гол. Винисиус прорвался слева от лицевой отдал на 11 метров, откуда Родриго в окружении защитников вколотил мяч под перекладину

Видео гола Родриго

Шахтер мог отквитать хотя бы 1 мяч, когда Куртуа совершил двойной сейв. Фернандо в падении пробил в дальний угол – вратарь Реала вытянул рукой и через несколько секунд отбил добивание Марлоса.

Бензема не смог закончить матч без гола и уже в дополнительное время прислал пятый мяч в ворота Шахтера. Асенсио забросил за спины защитникам Шахтера и Карим выполнил свою работу – 0:5.

Шахтер – Реал видеообзор матча появится позже...