Шахтер приобретет две машины VAR для УПЛ после роковых ошибок арбитров

Чем меньше остается туров до окончания сезона-2022/2023 УПЛ, тем больше арбитры ошибаются. Иногда их проколы могут носить ключевой характер.

Донецкий Шахтер тоже страдает грубыми ошибками судей. Поэтому "горняки" прибегли к радикальным методам. Генеральный директор клуба Сергей Палкин рассказал, что дончане приобретут для Украинской Премьер-лиги две машины VAR, которые смогут помогать арбитрам на матчах УПЛ в следующем сезоне-2023/2024.

Интересно Шахтер сменит стадион для проведения домашних матчей в еврокубках

Палкин: Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников

Напомним, что на матчах украинских клубов работает только две машины VAR. Функционер Шахтера сконцентрировал свое внимание на ошибках судей в последних турах украинского первенства.

"В последнее время много было сказано о судействе в УПЛ. Мощный поток негатива, каждого тура непонятны судейские решения, которые не только снижают и без того невысокий интерес к нашему футболу, – они этот интерес окончательно убивают. Судьи и их скандальные карточки, пенальти, отмена голов уверенно вышла на первый план комментариев экспертов. Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников. И если мы так много говорим об арбитраже, следует признать: здесь есть явная проблема", – подчеркнул Палкин.

Делают все, чтобы уменьшить количество ошибок в украинском футболе

Гендиректор "горняков" заявил, что такая покупка машин VAR не станет решением всех проблем украинского футбола, но уменьшит количество ошибок арбитров. Также увеличение количества подобных машин приблизится к УПЛ к уровню футбольных чемпионатов других стран.

Сергей Палкин отметил, что система VAR должна работать на всех поединках УПЛ, тогда все клубы будут играть в равных условиях.

Эти две машины VAR Шахтер приобретет из 60 миллионов гривен, которые клуб обещал использовать на развитие футбола в Украине.

Что делать? Одним из решений мы видим системное использование современных технологий VAR на всех матчах УПЛ. Безусловно, VAR – не панацея, но сегодня это обязательная необходимость, которую признали и используют в большинстве футбольных чемпионатов во всем мире. Все клубы должны быть в равных условиях и необходимо, чтобы VAR работал на каждом матче. Поэтому ФК Шахтер принял решение о приобретении двух машин VAR, которые клуб передает УАФ для обслуживания матчей УПЛ в следующем сезоне. Обе машины будут приобретены из тех 60 миллионов гривен, которые мы обещали ранее направить в поддержку украинского футбола,

– отметил генеральный директор "горняков".

Палкин верит, что увеличение количества машин VAR существенно снизит количество судейских ошибок, в результате приводящих к скандалам между командами. Ведь в Украине все меньше говорят о футболе, а уже больше о скандальных эпизодах во время матчей.

Напомним, что в последних турах Днепр-1, борющийся с Шахтером и Зарей за чемпионство, обвинили в договорных матчах. Вроде бы днепряне сыграли на кантору в игре против Металлиста, в которой обыграли харьковского соперника со счетом 5:0. Также есть сомнения в честности другого матча Металлиста против Львова. Букмекерская компания vbet не принимала ставок в лайве, а сам поединок УПЛ закончился минимальной победой харьковчан 1:0.

Также немало скандалов вокруг незачтенных "чистых" голов, пенальти, неназначенных 11-метровых и других эпизодов с изъятиями.