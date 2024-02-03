Первое поражение на сборах: Шахтер всухую уступил середняку чемпионата Чехии – видео

Команда Марино Пушича продолжает подготовку ко второй части сезона. В очередном товарищеском матче на сборах в Турции "горняки" встречались с чешским Градец-Кралове.

Шахтер – Градец-Кралово 0:2

Голы: Шашинка, 23, 66

В субботу, 3 февраля, донецкий Шахтер сыграл свой четвертый спарринг на зимнем сборе в Турции. Главный тренер "горняков" выставил против Градец-Кралове основной состав, пишет 24 Канал.

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Шахтер далек от оптимальной формы

В старте из игроков основы отсутствовал только Тарас Степаненко. Зато с первых минут вышел зимний новичок Шахтера Кевин.

Состав Шахтера: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

В течение поединка "горняки" владели игровой инициативой, но воспользоваться преимуществом не сумели. Зато чешская команда дважды реализовала свои моменты.Дублем отличился чешский нападающий Шашинка.

У подопечных Пушича неплохие возможности для взятия ворот имели Судаков, Кевин и Сикан. Впрочем, игроки атаки Шахтера сыграли не лучшим образом. Кстати, "горняки" за весь матч не сделали ни одной замены.

Сегодня запланирован еще один спарринг. В 16:30 Шахтер сыграет против боснийского Вележа.

Спарринги Шахтера на сборах в Турции

Шахтер – Пюник 2:0

Шахтер – Лех 3:1

Шахтер – Марибор 0:0

Шахтер – Градец-Гралове 0:2

Видеообзор матча Шахтер – Градец-Кралове