Шахтер готов к продаже своих футболистов летом, – СМИ

Любой игрок Шахтера может сменить клуб летом 2022 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Неопределенность с завершением войны с Россией

СМИ отмечают, что Шахтер не будет запрещать своим футболистам поменять клуб в летнее трансферное окно. Все потому, что четких сроков прекращения войны с Россией не видно.

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Из-за вторжения России уже сменили команду или ушли в аренду Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон и Жуниор Мораес.

В настоящее время "горняки" выехали за границу, чтобы провести серию благотворительных поединков для поддержки Украины. Донецкая команда 9 апреля сыграла свой первый матч в Греции. Шахтер минимально уступил Олимпиакосу (1:0).

На этот матч футболисты Шахтера вышли в футболках с названиями 10 городов-героев, оказывавших жесткое сопротивление вторжению России в Украину.

В следующем поединке подопечные Де Дзерби встретятся с Бешикташем. Игра намечена на 13 апреля.