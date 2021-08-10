Шахтер на классе победил Генк и прошел дальше в Лиге чемпионов: видео

Во вторник, 10 августа состоялся ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий Шахтер принимал Генк. Победителем встречи на НСК "Олимпийский" стали "горняки".

Шахтер – Генк 2:1 (4:2 по итогам двух матчей)

Гол: Траоре, 27, Антонио, 77 – Дессер, 90

К слову Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Неделю назад соперники провели первое противостояние, в котором "горняки" одержали непростую победу со счетом 2:1. В первом тайме бельгийцы открыли счет, а после перерыва подопечные Роберто Де Дзерби дважды расписались в воротах хозяев поля благодаря результативным ударам Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

В минувший уикенд Шахтер допустил неожиданную осечку в матче украинской Премьер-лиги, проиграв Александрии со счетом 1:2. Перед визитом в Киев Генк провел поединок в рамках бельгийского первенства, в компенсированное время вырвал победу у Кортрейка (2:1).

Шахтер активнее начал встречу. Уже на 4-й минуте после скидки Педриньо Тете вошел в штрафную чуть правее центра, но пробил несильно, и Вандервоордт перевел мяч на угловой.

Впоследствии тот же Педринью принял мяч на 11-метровой отметке, сбросил под удар тете, который попал в защитника Генка.

Бельгийцы ответили лишь в середине первого тайма, когда после навеса с левого фланга Хейнен с пяти метров головой пробил выше ворот.

Сразу после этого Шахтер открыл счет в матче. Додо флангом протянул мяч, сместился в центр, отдал Тете, тот почти от лицевой откатил назад Траоре, который в касание положил мяч точно в дальний угол.

Видео гола Траоре

"Горняки" едва не ушли на перерыв с ровным счетом. На 32-й минуте дончане потеряли мяч на своей половине поля, и Хейнен пульнул из-за пределов штрафной – Трубин в падении спас свои владения.

После перерыва Генк заиграл активнее, создав несколько моментов у ворот Трубина. Сперва Витао не досмотрел за Бонгонда, который с 7 метров в подкате срезал мяч выше ворот. А через мгновение Матвиенко не успел за Ито, который чуть не ассистировал Онуачу, но мяч от игрока Шахтера полетел на угловой.

На 66-й минуте "горняков" спасла перекладина – после навеса с углового Онуачу попал в каркас ворот.

Ближе к концу матча Шахтер снял все вопросы о победителе встречи. После прострела Додо Коноплянка не смог пробить, после удара Траоре мяч попал в защитника, и Маркос Антонио добил футбольный снаряд в ворота.

Видео гола Антонио

На 90-й минуте Генку удалось отыграть один мяч, но уже было поздно. Ндайишимийе прострелил с левого фланга, а Дессер в центре штрафной принял мяч и вторым касанием нанес точный удар.

В итоге Шахтер победил Генк со счетом 4:2 по итогам двух матчей. В следующем раунде "горняки" сыграют с победителем пары Монако – Спарта Прага.

Шахтер – Генк видеообзор