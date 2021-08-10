Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Украинский Шахтер и бельгийский Генк 10 августа сыграют ответный матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Спорт 24.

Шахтер после победы над Генком в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов попытается закрепить успех и выйти в плей-офф. Для этого "горнякам" нужно не проиграть.

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В первой игре, которая состоялась на поле бельгийцев, Шахтеру удалось одержать волевую победу со счетом 2:1. Несмотря на то, что правило выездного гола отменено, "горнякам" достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф.

Шахтер участвует в квалификации Лиги чемпионов впервые с 2016 года. Тогда "горняки" остановились именно в 3 раунде, проиграв швейцарскому Янг Бойз.

Шахтер примет Генк в Киеве на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 20:30.

Шахтер – Генк: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов