Сладкая пилюля после Фейеноорда: Шахтер разобрался с Рухом и остался первым в УПЛ – видеообзор

У донецкого клуба не было проблем с львовским соперником, решив вопрос в первом тайме. Это позволило "горнякам" остаться лидером турнирной таблицы и сохранить отрыв от Днепра-1.

Шахтер – Рух 2:0

Голы : Матвиенко, 27, Криськив, 31.

В чемпионате Украины подошел к концу 18 тур УПЛ. В последнем поединке уикенда лидер турнирной таблицы Шахтер играл против львовского Руха. 24 канал.

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На неделе "горняки" разгромно уступили Фейеноорду и вылетели из Лиги Европы. Теперь же перед командой Игоря Йовичевича стоит задача получить золото в УПЛ.

С первых минут на поле появились Ракицкий, Келси и Криськив. Именно последний в итоге стал героем матча. Еще в первом тайме Дмитрий записал на свой счет гол и результативную передачу.

Сначала вингер забросил на Матвиенко, который с острого угла прошил Панькива. А уже через четыре минуты сам Криськив замкнул прострел с фланга эффектным и точным ударом.

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После перерыва наставник Руха запустил своего главного бомбардира Таллеса, тогда как Йовичевич дал шанс Лассине Траоре. Впрочем, счет на табло не изменился – 2:0.

Победа позволила Шахтеру уйти на перемене в качестве лидера турнирной таблицы. У дончан есть трехочковый гандикап над Днепром-1. В свою очередь, Рух застрял в зоне переходных матчей, опустившись на 14 место.

Видеообзор матча Шахтер – Рух: