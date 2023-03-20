Постоянно что-то мешает, – Йовичевич рассказал, почему Швед снова пролетел мимо заявки Шахтера

Донецкий Шахтер в 18-м туре УПЛ уверенно обыграл Рух 2:0. Игорь Йовичевич рассказал, почему Марьяна Шведа снова не было в заявке "горняков".

Главный тренер дончан снова не смог рассчитывать на Марианна Шведа. По словам Игоря Йовичевича на пресс-конференции, у правого вингера есть постоянные проблемы, которые не позволяют ему тренироваться на все 100%.

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Йовичевич: Иногда вместо меня здесь должен сидеть врач и объяснять ситуацию Шведа

Хорватский специалист признался, что сожалеет, что не может использовать в игре своей команды талантливого футболиста. Йовичевич отметил большой вклад Марьяна в результат команды, если тот выходит на футбольное поле. К сожалению, в ближайшее время Швед не станет помощником для "горняков".

Иногда вместо меня здесь должен сидеть врач и объяснять ситуацию Шведа, чтобы всем было понятно, потому что я говорю, что все хорошо, а на следующий день ситуация меняется и я выгляжу некомпетентным. Ему постоянно что-либо мешает тренироваться, и я точно не знаю, в чем дело. Как будто нет ничего конкретного, но он что-то чувствует. Пока мы не можем понять ситуацию. К сожалению, он сейчас не может принести пользу команде, а польза от него весома,

– сказал тренер Шахтера.

Наставник донецкого клуба вспомнил, как в первой части сезона в лазарет команды из-за травм выбыли Зубков и Швед.

"В игре с Кривбассом он вышел на поле на 10 минут, сумел забить, отдать передачу. Мы говорим о хорошем футболисте, которого нет. Меня это беспокоит. Когда имеешь такого игрока и не можешь им воспользоваться, то уменьшаются способности и потенциал команды", – рассказал Йовичевич.

Напомним, что в текущем сезоне Швед 8 раз выходил на футбольное поле в футболке Шахтера. В последний раз это было 12 марта в игре против Кривбасса, где Марьян через 20 минут стал автором гола. В сыгранных матчах правый вингер отличился 4 голами и одним ассистом.

И без Марьяна "горняки" одержали победу над Рухом 2:0. Голы за дончан забивали Николай Матвиенко и Дмитрий Крыськив. Шахтер продолжает лидировать в таблице, имея в своем активе 42 очка.

Карьера Марьяна Шведа в Шахтере