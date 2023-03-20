Головний тренер донеччан знову не зміг розраховувати на Мар'яна Шведа. За словами Ігоря Йовічевіча на пресконференції, правий вінгер має постійні проблеми, які не дозволяють йому тренуватись на усі 100%.
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Йовічевіч: Деколи замість мене тут має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа
Хорватський спеціаліст зізнався, що шкодує, що не може користати у грі своєї команди талановитого футболіста. Йовічевіч відзначив великий внесок Мар'яна у результат команди, якщо той виходить на футбольне поле. На жаль, найближчим часом Швед не буде помічником для "гірників".
Деколи замість мене тут має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа, щоб усім було зрозуміло, бо я говорю, що все добре, а наступного дня ситуація змінюється і я виглядаю некомпетентним. Йому постійно щось заважає тренуватися, і я точно не знаю, в чому справа. Наче немає нічого конкретного, але він щось відчуває. Поки ми не можемо зрозуміти ситуацію. На жаль, він зараз не може принести користь команді, а користь від нього є вагомою,
– сказав тренер Шахтаря.
Наставник донецького клубу пригадав, як у першій частині сезону у лазарет команди через травми вибули Зубков та Швед.
"У грі з Кривбасом він вийшов на поле на 10 хвилин, зумів забити, віддати передачу. Ми говоримо про хорошого футболіста, якого немає. Мене це турбує. Коли маєш такого гравця і не можеш ним скористатися, то зменшуються здібності і потенціал команди", – розповів Йовічевіч.
Нагадаємо, що у поточному сезоні Швед 8 разів виходив на футбольне поле у футболці Шахтаря. Востаннє це було 12 березня у грі проти Кривбаса, де Мар'ян за 20 хвилин став автором голу. У зіграних матчах правий вінгер відзначився 4 голами та одним асистом.
І без Мар'яна "гірники" здобули перемогу над Рухом 2:0. Голи за донеччан забивали Микола Матвієнко та Дмитро Криськів. Шахтар продовжує лідирувати у таблиці, маючи у своєму активі 42 очки.
Кар'єра Мар'яна Шведа у Шахтарі
- 1 вересня 2022 року Швед повернувся в Україну після виступів у Бельгії за Мехелен. Куди спершу перебрався на правах оренди із шотландського Селтіка, а згодом був викуплений повноцінно.
- Контракт Мар'яна з донецьким клубом розрахований до кінця вересня 2027 року.
- Класно зіграв у перших поєдинках після приїзду у Шахтар, але травми не дозволяють йому відкрити увесь свій потенціал та талант.
- З моменту переходу до "гірників" провів на полі 342 хвилини в усіх турнірах.