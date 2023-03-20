Головний тренер донеччан знову не зміг розраховувати на Мар'яна Шведа. За словами Ігоря Йовічевіча на пресконференції, правий вінгер має постійні проблеми, які не дозволяють йому тренуватись на усі 100%.

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Йовічевіч: Деколи замість мене тут має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа

Хорватський спеціаліст зізнався, що шкодує, що не може користати у грі своєї команди талановитого футболіста. Йовічевіч відзначив великий внесок Мар'яна у результат команди, якщо той виходить на футбольне поле. На жаль, найближчим часом Швед не буде помічником для "гірників".

Деколи замість мене тут має сидіти лікар і пояснювати ситуацію Шведа, щоб усім було зрозуміло, бо я говорю, що все добре, а наступного дня ситуація змінюється і я виглядаю некомпетентним. Йому постійно щось заважає тренуватися, і я точно не знаю, в чому справа. Наче немає нічого конкретного, але він щось відчуває. Поки ми не можемо зрозуміти ситуацію. На жаль, він зараз не може принести користь команді, а користь від нього є вагомою,

– сказав тренер Шахтаря.

Наставник донецького клубу пригадав, як у першій частині сезону у лазарет команди через травми вибули Зубков та Швед.

"У грі з Кривбасом він вийшов на поле на 10 хвилин, зумів забити, віддати передачу. Ми говоримо про хорошого футболіста, якого немає. Мене це турбує. Коли маєш такого гравця і не можеш ним скористатися, то зменшуються здібності і потенціал команди", – розповів Йовічевіч.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Швед 8 разів виходив на футбольне поле у футболці Шахтаря. Востаннє це було 12 березня у грі проти Кривбаса, де Мар'ян за 20 хвилин став автором голу. У зіграних матчах правий вінгер відзначився 4 голами та одним асистом.

І без Мар'яна "гірники" здобули перемогу над Рухом 2:0. Голи за донеччан забивали Микола Матвієнко та Дмитро Криськів. Шахтар продовжує лідирувати у таблиці, маючи у своєму активі 42 очки.

Кар'єра Мар'яна Шведа у Шахтарі