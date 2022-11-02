Шахтер вылетел в Лигу Европы: что ждет на "горняков"

Донецкий Шахтер не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда заняла третье место в группе и вылетела в Лигу Европы.

Шахтер в группе F набрал шесть очков, заняв третье место. Еще за тур до окончания группового этапа "горняки" гарантировали себе, по меньшей мере, выход в плей-офф Лиги Европы. Там и продолжит выступление донецкая команда.

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Шахтер выступит в 1/16 финала Лиги Европы. Как и остальные семь команд, вылетевших из Лиги чемпионов. Они будут среди несеянных.

Им будут противостоять команды, занявшие вторые места в своих группах Лиги Европы. Они получили статус сеяных. Именно одна из этих команд и станет соперником украинской команды.

Потенциальные соперники Шахтера определятся после последних матчей групп Лиги Европы 3 ноября.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 7 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. Победители пар выйдут в 1/8 финала, где их будут ждать победители групп Лиги Европы.