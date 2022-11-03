Потенциальные соперники Шахтера в Лиге Европы: даты жеребьевки и матчей

Донецкий Шахтер продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. После окончания группового этапа Лиги Европы определились потенциальные соперники украинской команды.

Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов. Следовательно, команда продолжит выступление в Лиге Европы. И свое выступление в этом турнире начнет с так называемых "стыковых матчей".

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Соперником "горняков" станет одна из команд, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы. Именно с ними и придется соперничать за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Потенциальные соперники Шахтера в плей-офф Лиги Европы

Лацио (Италия)

Карабах (Азербайджан)

Шериф (Молдова)

Трабзонспор (Турция)

* еще четыре потенциальных соперника определятся после матчей, которые начались в 22:00

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 7 ноября. Начало в 14.00.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года.