Потенциальные соперники Шахтера в Лиге Европы: даты жеребьевки и матчей
3 ноября 2022 , 22:07Читати новину українською
Донецкий Шахтер продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы. После окончания группового этапа Лиги Европы определились потенциальные соперники украинской команды.
Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов. Следовательно, команда продолжит выступление в Лиге Европы. И свое выступление в этом турнире начнет с так называемых "стыковых матчей".
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Соперником "горняков" станет одна из команд, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы. Именно с ними и придется соперничать за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Потенциальные соперники Шахтера в плей-офф Лиги Европы
- Лацио (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
- Шериф (Молдова)
- Трабзонспор (Турция)
- * еще четыре потенциальных соперника определятся после матчей, которые начались в 22:00
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 7 ноября. Начало в 14.00.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года.