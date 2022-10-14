Женская бригада судей и VAR: кто рассудит украинское Классическое Шахтер – Динамо

Украинское Классическое Шахтер – Динамо все-таки состоится. 16 октября украинские гранды встретятся в 7-м туре УПЛ-2022/2023.

УАФ назначил бригаду арбитров на центральный матч тура УПЛ. Поединок Шахтер – Динамо рассудит одна из лучших арбитрин Украины и мира Екатерина Монзуль.

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Женская бригада в принципиальном дерби

Судейская бригада будет полностью женской. На боковых линиях Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым рефери будет Анастасия Романюк.

На украинском Классическом будет работать VAR. За видеопомощь будут отвечать Андрей Коваленко и Семен Шлончак.

Монзуль уже в четвертый раз будет судить противостояние между донецким Шахтером и киевским Динамо.

К очному противостоянию "горняки" подходят в статусе второй команды УПЛ-2022/2023. Подопечные Игоря Йовичевича уступают два балла только Днепру-1.

Динамо же после 5 сыгранных матчей идет лишь на 8-й позиции, имея в своем активе 9 пунктов.

Украинское классическое Шахтер – Динамо состоится 16 октября. Стартовый свисток Екатерины Монзуль на "Арене Львов" прозвучит в 17:00.