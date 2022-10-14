УАФ призначила бригаду арбітрів на центральний матч туру УПЛ. Поєдинок Шахтар – Динамо розсудить одна з найкращих арбітринь України та світу Катерина Монзуль.
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Жіноча бригада у принциповому дербі
Суддівська бригада буде повністю жіночою. На бокових лініях Монзуль допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Четвертим рефері буде Анастасія Романюк.
На українському Класичному буде працювати VAR. За відеопоміч відповідатимуть Андрій Коваленко та Семен Шлончак.
Монзуль вже вчетверте буде судити протистояння між донецьким Шахтарем та київським Динамо.
- До очного протистояння "гірники" підходять у статусі другої команди УПЛ-2022/2023. Підопічні Ігоря Йовічевіча поступаються двома балами лише Дніпру-1.
- Динамо ж після 5-ти зіграних матчів йде лише на 8-й позиції, маючи у своєму активі 9 пунктів.