Шахтер – Динамо: "горняки" приступили к продаже билетов на матч УПЛ

Шахтер обнародовал условия продажи билетов на матч 25-го тура чемпионата Украины против киевского Динамо. Этот поединок состоится 16 апреля в Киеве.

Купить билеты можно только на официальных ресурсах донецкого клуба.

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Стоимость билетов

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 300 гривен

SkyUp Club: 400 гривен

The Club (снек-меню): 800/1 200 гривен

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 3000 гривен

Sky Box: 5 000 – 8 000 гривен

Продажа билетов на матч Шахтер – Динамо пройдет в несколько этапов. Приоритетное право приобретения традиционно у самых преданных болельщиков "оранжево-черных".

1-й этап (с 14 февраля). Купить дополнительно билеты на игру из Динамо могут владельцы абонементов сезона-2021/22 (2 дополнительных билета на 1 абонемент).

Также на этом этапе приоритетная возможность приобретения – подписчики Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке в своем мобильном приложении (2 билета на руки).

2-й этап (с 21 февраля). Продажа болельщиков, посетивших 3 и более матчей чемпионата Украины в текущем сезоне.

3-й этап (с 23 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч чемпионата Украины.

4-й этап (с 28 февраля). Продажа для болельщиков, посетивших хотя бы 1 матч Лиги чемпионов этого сезона.

Информация о свободной продаже билетов на матч с Динамо будет обнародована позже.