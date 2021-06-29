Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо: где купить

24 июля 2021 года на НСК "Олимпийский" состоится матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо. Уже стартовала продажа билетов на поединок.

Где купить билеты на матч Шахтер-Динамо

В этом году генеральным спонсором матча станет компания VBET. Билеты на встречу можно купить на сайте билетного партнера УПЛ – esport.in.ua.

К слову Матч за Суперкубок Украины Динамо-Шахтер состоится в Киеве

Цена билетов будет зависеть от сектора и стартует с 150 гривен.

Также сообщается, что на этом матче болельщики Шахтера будут размещаться на южных трибунах, а болельщики Динамо на северной стороне трибун ("бессарабские" ворота).

Что известно о Суперкубке Украины

Матч за Суперкубок Украины состоится 24 июля. Футболисты Динамо и Шахтера выйдут на футбольное поле НСК "Олимпийский". В УПЛ отказались от варианта с Одессой.

Уже на следующий день, 25 июля, начнется внутренний чемпионат. Только участники Суперкубка – Динамо и Шахтера будет иметь отдых. Поединки первого тура с участием украинских грандов будут перенесены после консультации с самими клубами.