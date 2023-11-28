Пушич реанимировал "горняков": Шахтер не дал Антверпену взять реванш в Лиге чемпионов – видео гола

Матч между Шахтером и Антверпеном стал одним из двух, который начал 5-й тур группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024. "Горняки" одержали свою вторую победу над бельгийским соперником.

Шахтер – Антверпен 1:0

Гол: Матвиенко, 12

Первая игра между этими клубами закончилась волевой победой "горняков" 2:3, которые по ходу поединка отыгрывались со счета 2:0 в пользу Антверпена. Обе команды очень осторожно начали поединок, сообщает 24 Канал.

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Шахтер взял мяч под контроль. Первый удар в матче был от "горняков", когда Невертон взял на себя ответственность и пробил из-за пределов штрафной мимо владения Антверпена.

"Кроты" классно действовали на опережение, что не позволяло бельгийцам долго контролировать мяч.

Уже на 13-й минуте хозяева получили право на стандарт с фланга. Зубков отдал идеальную передачу на ближнюю штангу, где пас головой замкнул центрбек Матвиенко, открывший счет в матче 1:0.

Видео гола Матвиенко

После забитого гола "горняки" отдали инициативу сопернику. Несколько опасностей было возле владений Ризныка, который очень хладнокровно играл возле собственных ворот. Однако проходы Антверпена выглядели очень остро.

В конце первого тайма "кроты" снова на правах номинальных хозяев поля в Гамбурге перехватили инициативу. Снова Невертон проверил бдительность Бюте, который кончиками пальцев потянулся к мячу после удара 18-летнего бразильца.

Судаков мог удваивать преимущество Шахтера. Георгий первым был на добивании, но головой пробил выше бельгийских ворот.

Уже через несколько минут все тот же Судаков снова нанес удар по воротам соперника, но со второго раза полузащитнику тоже не удалось попасть в каркас владений гостей. Мяч снова просвистел над перекладиной.

Очень хорошее начало и конец первого тайма выдали подопечные Марино Пушича, ушедшие на перерыв с минимальным преимуществом в счете 1:0.

Поперечина сыграла за соперника "кротов"

Во втором тайме команды продолжили поочередно создавать острые моменты возле обеих ворот. Азарови пробивал с линии штрафной площадку гостей, но попал в перекладину.

Уже через несколько минут капитан Шахтера Степаненко угрожал воротам соперника, но второй раз за короткое время бельгийцев спас каркас ворот.

Футболисты Антверпена вели игру в короткий пас и ждали контратаки на ворота Ризныка.

Бельгийский клуб забрал мяч под свой контроль, ведь гостям нужно было отыгрываться в счете. Но игроки Антверпена никак не могли пробиться сквозь насыщенную оборону горняков.

Степаненко собой заблокировал дальний удар Вермерена.

Уже в компенсированное время матча Судаков пробил в миллиметрах от стойки ворот соперника, который уже в следующей атаке очень остро ответил.

Шахтер одержал вторую победу над Антверпеном в розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024. Команда Пушича набрала 9 баллов и уже гарантировала себе третье место в группе "Н", и хотя бы еврокубковую весну в Лиге Европы.

Антверпен после 5 туров имеет в своем активе 0 набранных очков.

Другое противостояние группы "Н" Барселона – Порту начнется тоже 28 ноября в 22:00. У обоих коллективов перед очной игрой по 9 пунктов.