Шахтер – Александрия: где смотреть
Поединок Шахтер – Александрия в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 19:25, сам матч начнется в 19:30.
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Матчу Шахтера с Александрией на телеканале "Футбол 2" будет предшествовать программа "УПЛ Online". В ней эксперты оценят шансы команд на победу в поединке.
Смотреть онлайн матч Шахтер – Александрия можно на платформе Oll.tv, оформив одну из трех подписок: "Футбол" (109 гривен в месяц), "xtra sport" (139 гривен в месяц), или "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц).
- В истории противостояний команды играли между собой 29 раз. В 22 матчах победу праздновали футболисты донецкого клуба, только две встречи завершались победой Александрии. Еще в 5 поединках расписывали мировую.
- Последний раз клубы выходили на одно поле 25 апреля 2021 года в рамках УПЛ. И встреча завершилась неожиданной победой александрийцев 2:0.