Российские оккупанты обстреляли в Херсоне шахматный клуб, здание – памятник архитектуры

Во время обстрела Херсона российскими оккупационными войсками было повреждено здание шахматно-шашечного клуба.

Информацию о повреждении здания опубликовал главный тренер сборной Украины по шахматам Александр Сулипа. Он же и выложил фотографии поврежденного здания в твиттере. На них видны выбитые окна в доме.

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"Сегодня российские террористы обстреляли Херсонский шахматный клуб в Украине, архитектурный памятник. Политика вне спорта?", – написал Александр Сулипа.

В сообщении Александр Сулипа использовал тег FIDE – международной организации шахмат. Ее возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Он бывший помощник российского диктатора Путина и был заместителем председателя российского правительства.

Поврежденное здание шахматно-шашечного клуба в Херсоне / фото Александра Сулипы

В результате обстрела в здании выбило окна / фото Александра Сулипы

Здание шахматно-шашечного клуба в Херсоне находится на улице Соборной, 18. Этот особняк в свое время принадлежал вице-консулу итальянского посольства в России Анжело Анатре. Тот в 1905 году после окончания службы решил остаться в Херсоне, где и построил дом.