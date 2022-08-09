Украинцы получили три индивидуальных награды на шахматной Олимпиаде, где сборная Украины победила

Женская сборная Украины по шахматам стала победительницей Олимпиады-2022. А сразу три украинца получили индивидуальные награды.

На 44-й всемирной шахматной Олимпиаде в индийском Ченнае Украина была представлена двумя командами – мужской и женской сборной. 9 августа были сыграны последние партии, где и определились победители. Если мужчины финишировали на 29 месте, то женская сборная стала победительницей турнира. Чемпионками стали Мария Музычук, Анна Музычук, Анна Ушенина, Наталья Букса и Юлия Осьмак.

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Кроме победы в командном зачете, Анна Музычук и Анна Ушенина завоевали и серебряные медали за выступления на второй и третьих досках соответственно. Анна Музычук набрала 7 из 10, а Анна Ушенина – 7,5 из 9.

Личную награду получил и Владимир Онищук. Он за мужскую сборную выступал на пятой доске, где сумел набрать 7 из 9 баллов, благодаря чему получил бронзовую награду.