На шаг поближе к Франции: Англия открыла счет в матче с Сенегалом – видео

Англия встречается с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Команда "трех львов" стала на шаг ближе к четвертьфиналу.

Сенегал и Англия выдали довольно ровный первый тайм в Катаре. Лишь один удар в створ ворот сумели нанести обе сборные. Но даже такой безударный футбол принес гол, пишет 24 канал.

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Англичане размочили нули на табло

На 38-й минуте Англия организовала скорую атаку, которая стала результативной. Беллингем красиво увидел Хендерсона. Джордан ударом в одно касание отправил мяч мимо голкипера Сенегала.

Менди впервые за матч был вынужден вынимать мяч из собственных владений. Гол в раздевалку от подопечных Гарета Саутгейта.

Хендерсон стал первым футболистом Ливерпуля, забившим на чемпионате мира за сборную Англии с 2014 года.

Видео гола Хендерсона