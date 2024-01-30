Надолго не задержатся: легенда Динамо оценил выступления Цыганкова и Довбика за Жирону

В сезоне-2023/2024 каталонская Жирона стала главным открытием европейского футбола. Команда Мичела после 22-х туров возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги и демонстрирует невероятно привлекательную игру.

Важной частью сенсационного коллектива является украинский дуэт Довбик – Цыганков. Центральный нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата, а бывший капитан Динамо – один из системотворческих игроков в структуре главного тренера команды.

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Шацких предсказывает украинцам переход в топ-клубы

Свою оценку выступлениям футболистов сборной Украины в составе Жироны дал легенда УПЛ Максим Шацких:

"Довбик попал в свою команду. То же Витя Цыганков. Это главное найти своего тренера команду с тактикой где можно максимально использовать свои сильные качества. У Довбика есть отличные качества для форварда – фактурный, быстрый, у него все в порядке с техникой.

Плюс, посмотрите, Жирона занимает первое место в испанском чемпионате. Это ведь не просто так. Это означает, что тренер выстроил правильную тактику и максимально использует сильные качества своих футболистов".

Также бывший тренер Динамо поделился ожиданиями от будущего развития карьеры украинских легионеров Жироны. По его мнению, уже в ближайшее время они сменят клубную прописку.

Думаю, Довбик надолго в Жироне не задержится и в ближайшем будущем мы увидим его в более именитом клубе. То же касается Вити Цыганкова. Недаром пишут, что к ним есть заинтересованность со стороны таких топ-клубов как Барселона, Бавария. У них как раз играющий возраст – пик. Еще два-три года можно играть на очень высоком уровне и приносить пользу команде,

– заявил Шацких.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл 24 матча за Жирону во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 8 ассистов. Виктор Цыганков 21 раз появлялся на поле – 4 гола и 3 результативные передачи.

. Следующий матч каталонцы сыграют 3 февраля. В этот день Жирона на домашнем стадионе будет принимать Реал Сосьедад. Стартовый свисток раздастся в 22:00.