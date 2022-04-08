Шаботова осталась жить в России, – Гутцайт об исключении фигуристки из сборной

16-летнюю фигуристку Анастасию Шаботову исключили из состава сборной в марте. Причиной такого решения стало то, что спортсменка понравилась посту в инстаграме известного поклонника Путина – россиянина Евгения Плющенко.

Гутцайт: Им не место рядом с нашими спортсменами

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал исключение из состава сборной по фигурному катанию Анастасии Шаботовой.

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"Большинство своего времени оно тренировалось в России, но, вы знаете, если спортсменка хочет участвовать и поднимать наше знамя, то до этой войны были виды спорта, где мы предоставляли возможность быть в сборной команде Украины. Она была на Олимпийских играх в составе сборной команды Украины и мы видели, что она классно выступала на Олимпийских играх под "Щедрик", – сказал Гутцайт.

Однако, когда на территории Украины началась полномасштабная война, которую развязала Россия, фигуристка осталась в РФ.

Но потом, когда началась такая ситуация, и она осталась жить в России, поэтому мы ее исключили из состава сборной команды Украины. Все, на этом мы закончили,

– отметил чиновник.

По его словам, Шаботова не прокомментировала войну, начатую Россией.

"Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были в то время там, и они не говорят ничего против, просто молчат, то они поддерживают. Если поддерживают – то им не место рядом с нашими спортсменами", – добавил министр.

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