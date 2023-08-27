С ужасным промахом Довбика: Жирона героически и с нотками драмы победила Севилью – видеообзор

Каталонский коллектив продолжает покорять испанское первенство. "Нервионцы" в свою очередь поселились на дне турнирной таблицы.

Севилья – Жирона 1:2

Голы: Гудель, 45+2 – Эррера, 16, Гарсия, 56

Севилья и Жирона провели встречу в рамках 3-го тура Ла Лиги, победителями из которого вышли "бело-красные". "Нервионцы" выдали худший старт в чемпионате за 41 год, пишет 24 Канал.

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VAR против Севильи

Участие в матче приняли два украинских футболиста, но вот Виктор Цыганков начал матч со стартовых минут, а Артем Довбик появился на поле во втором тайме. Оба коллектива продемонстрировали горячий футбол с огромным количеством острых эпизодов. Первыми забить во встрече смогли именно каталонцы.

На 16-й минуте встречи после подачи с углового мяч "зажевался" в штрафной соперника, отскочив от корпуса игрока Севилье. Эррера оказался самым сообразительным в том эпизоде и просто решил мощно пробить по воротам с близкой дистанции, с чем не прогадал, 0:1.

Интересно, что гол "нервионцев" пришел также с углового и не из-за прямого удара. Уже в компенсированное к первому тайму арбитром время на 45+2-й минуте мяч снова задержался в штрафной после подачи, а на добивании первым пришел Гудель, выровнявший вес матча, 1:1. Тот же Гудель планировал устроить схватку в конце тайма с Виктором Цыганковым, провоцируя вингера после борьбы за мяч один на один, однако украинец просто посмеялся в ответ наглому сербу.

Вторую половину встречи команды тоже начали очень активно. Уже на 56-й минуте матча Жирони снова удалось выйти вперед, взвешенно проведя атаку, завершившуюся мощным точным ударом Гарсии из пределов штрафной, а уже на 61-й минуте матча Иван Ракитич невероятным выстрелом чуть ли не с линии углового сравнял счет, но вот помешала система VAR. Дело в том, что хорват находился в офсайде перед взятием ворот.

Севилья и Жирона продолжали атаковать друг друга, тратя ряд шикарных моментов. В частности, героем встречи мог стать Артем Довбик, который уже в конце матча мог закрыть все вопросы победителя дуэли. Украинский форвард оказался перед пустыми воротами на добивании, никто не мешал нападающему отправить мяч в сетку ворот, однако тот чудом не попал в рамку. Артему очень повезло, что этот эпизод оказался "ненужен" в дальнейшем, хотя все могло завершиться фатально.

Дело в том, что уже на 90-й минуте арбитр решил назначить пенальти в ворота Севильи, поскольку во время выполнения штрафного удара мяч попал в руку игроку Жирону, однако система VAR снова спасла каталонский коллектив. Судья отменил свое решение, а таким образом, не испортил нервы Жирони, которая в сложной встрече одержала вожделенную победу.

Видеообзор матча Севилья – Жирона:

Итак, "бело-красные" после трех туров Ла Лиги занимают второе место чемпионата, одержав две победы и один раз сыграв в ничью. Севилья, в свою очередь, выдала худший старт в испанском первенстве за 41 год, проиграв три стартовых матча и осев на последней строчке турнирной таблицы.